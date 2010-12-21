Уряд виділить кошти для погашення боргів з зарплати на харківському КП «Міськелектротранс» - Колесніков

13:40, 21 грудня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Уряд виділить кошти для погашення заборгованості по зарплаті перед працівниками харківського КП «Міськелектротранс».
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові журналістам заявив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, коментуючи ситуацію на КП «Міськелектротранс», працівники якого 20 грудня оголосили страйк з вимогою виплати зарплати.
Б.КОЛЕСНІКОВ закликав місцеву владу більш уважно ставитися до міських пасажирських перевезень.
«Взагалі, це нонсенс для мільйонника, і центральний уряд, звичайно, втрутиться й виділить гроші як допомогу Харківському міськвиконкому, але потрібно більш відповідально ставитися до перевезень», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
Віце-прем’єр зауважив, що у ситуації, яка склалася, «електротранс» несе усі затрати на перевезення пільгових категорій та отримує усі збитки», а «хтось на цьому ринку отримує гроші».
Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що для вирішення проблеми «кращі маршрути з кращім рухомим складом повинні продаватися на конкурсі». «І всі повинні бути у рівних умовах», - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові не вийшли на маршрути тролейбуси і трамваї. Відбувся попереджувальний страйк колективу комунального підприємства «Міськелектротранс» з метою добитися виплати зарплат.
За даними голови Харківської обласної ініціативно-правозахисної організації «Прорвемося!» Андрія ІЛЬГОВА, працівникам «Міськелектротрансу» не платять зарплату із середини літа. Сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.

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