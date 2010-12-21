Колесніков: наступну станцію метро у Харкові відкриють навесні 2012 року

Наступну нову станцію Харківського метрополітену «Проспект Перемоги» відкриють у травні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові на урочистій церемонії відкриття нової станції метро «Олексіївська» сказав журналістам віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ, говорячи про перспективи розвитку Харківського метрополітену.

«Я думаю, наступного разу ми зустрінемося разом 7-8 травня 2012 року на станції метро «Проспект Перемоги», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також віце-прем’єр заявив, що уряд готовий допомогти місцевій владі у придбанні нового рухомого складу для комунального підприємства «Харківський метрополітен» та профінансувати 50% всіх витрат.

«Рухомий склад 50 на 50 з областю або з містом - ми готові завтра купувати нові вагони метро. Скільки виділить область і місто, стільки виділить уряд на купівлю нових вагонів метрополітену», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС повідомив, що місто отримало 16 млн. грн. на будівництво тридцятої станції метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відкрито нову, 29-ту станцію метро «Олексіївська». Об’єкти метрополітену, що будуються, внесені до Державної цільової програми з підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену буде розташована на Олексіївській лінії, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою на цій лінії.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і за довжиною ліній в Україні. Перевозить за рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.