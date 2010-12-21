Тарифи на проїзд у маршрутах найближчим часом підвищуватися не будуть - УАП

Тарифи на проїзд к маршрутах найближчим часом підвищуватися не будуть. Таку думку в коментарі УНІАН телефоном висловив президент ВГО «Українська асоціація перевізників» Сергій ПАЧЕСЮК.

За його словами, підвищення вартості проїзду на цей вигляд транспорту неможливе без участі влади, без централізованого рішення про підвищення. «Я думаю, що без загального державного підходу, якщо місцеві органи самоврядування до цього питання не звернуться, то нічого не буде. Я думаю, що, швидше, транспорт не працюватиме, ніж підвищать тарифи», - сказав він.

Водночас, С.ПАЧЕСЮК підтвердив інформацію, що надходить від перевізників, що тарифи необхідно підвищувати. За його словами, підвищувати потрібно на 1,5-2 грн. «Сьогодні вартість проїзду не відповідає тарифам, які є. На сьогодні фактичні витрати перевищують існуючі тарифи десь на 1,5-2 грн. Звичайно, потрібно підвищувати (вартість проїзду), тут нікуди не подінешся, оскільки паливно-мастильні матеріали, шини, пересувний склад, запчастини - це все дуже подорожчало, і, звичайно, без розв’язання проблеми тарифів ми можемо взагалі зупинити транспорт», - сказав він.

За його словами, для розв’язання проблеми, необхідно говорити з владою, обговорювати питання і домовлятися, проте це швидко не відбувається. Як відзначив С.ПАЧЕСЮК, щодо Києва поки перевізники не поспішають подавати свої цінові пропозиції з підвищення тарифів до КМДА. За його інформацією, раніше подали свої пропозиції три перевізники. «Адже перевізники також люди прагматичні: вони розуміють, що якщо сьогодні місцева влада не хоче підвищувати, то подавай - не подавай (цінові пропозиції - УНІАН), нічого не буде. А викликати на себе тільки зайві перевірки - вони не поспішають. Три перевізники пробний камінь кинули, ну нічого не виходить, так який сенс завтра двадцяти трьом (перевізникам - УНІАН) подавати?», - відзначив він.

С.ПАЧЕСЮК також сказав, що не підтримує ідею Всеукраїнської асоціації авто перевізників (ВААП) проводити акції протесту, відзначивши, що це є порожніми розмовами. «Ні на яку акцію сьогодні перевізники не здатні. ВААП має 15-20% обсягів перевезень», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, автоперевізники не виключають проведення акцій протестів у разі відсутності реакції місцевих властей на необхідність підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Відповідне рішення ухвалене 17 грудня ц.р. на загальних річних зборах автоперевізників.

На думку експертів, тарифи необхідно підвищувати на 1-2 грн., оскільки перевезення стали збитковими, оскільки нинішні тарифи розглядалися, коли вартість палива була нижчою в 2,5 разу.

Тиждень тому проїзд в окремих столичних маршрутах подорожчав на 0,50 грн.