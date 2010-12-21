ВР ухвалила закон щодо визначення розміру ліцензійного збору для телерадіомовлення

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо визначення розміру ліцензійного збору.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 245 народних депутатів із 259 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.

Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги затверджується Кабінетом міністрів України.