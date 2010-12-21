ITC розширив покриття своєї мережі в шести регіонах України

Оператор стільникового зв`язку ITC (ТМ CDMAua) розширив покриття своєї мережі в Чернігівській, Львівській, Сумській і Тернопільській областях, а також в Харкові та Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У грудні оператор зв`язку і мобільного інтернету CDMAua завершив черговий етап модернізації мережі, підсумком якого стало розширення покриття за технологією EVDO: у Чернігові (р-н Масани) і населених пунктах Деснянка, Новий Білоус, Рудка; у Львівській області: Брюховичі, Куликів, Пустомити; у Сумах і довколишніх населених пунктах Баранівка, Лука, Липняки; у Тернополі і найближчих населених пунктах (Мар’янівка, Драгоманівка).

Також покращили покриття голосового зв`язку в Харкові (район Основа, пр. Гагаріна) і Запоріжжі (Третій Шевченківський мікрорайон).

Довідка УНІАН. СDMAua - оператор СDMA-зв`язку і мобільного 3G-інтернету. Компанія обслуговує більше 300 тис. абонентів і надає свої послуги в усіх регіонах України. Компанія використовує прогресивну технологію EVDO, яка забезпечує максимальну швидкість передачі даних до 3,1 Мбіт/с.