У Полтавській області пасажироперевезення скоротилися на 15%

У Полтавській області об`єм перевезення пасажирів в січні-листопаді 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, скоротився на 15,1% – до 112,5 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, за звітний період пасажирська транспортна робота виконана в об`ємі 2986,2 млн. пас./км, що на 9,7% менше, ніж в січні-листопаді 2009 року.

Залізничним транспортом за січень-листопад 2010 року відправлено 14,3 млн. пасажирів, що на 2,6% менше, ніж за січень-листопад 2009 року.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 67,9 млн. пасажирів, що на 20,5% менше об`ємів перевезень пасажирів в січні-листопаді 2009 року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 24,9%.

За січень-листопад 2010 р. міським електротранспортом (тролейбус) перевезено 30,3 млн. пасажирів, що на 6,6% менше в порівнянні з січнем-листопадом 2009 р.