У Полтавській області вантажоперевезення збільшилися на 4,7%

У Полтавській області об`єм перевезення вантажів в січні-листопаді 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшився на 4,7% – до 23,6 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, за звітний період вантажообіг зріс на 16,2% і склав 7396,1 млн. т/км. Вантажообіг автомобільного і залізничного транспорту збільшився відповідно на 24% і 14,7%.

Відправлення зерна і продуктів перемолу знизилося на 44,9%. на 37,9%, будівельних матеріалів - на 27,5%, нафти і нафтопродуктів - на 12,4%, руди залізної і марганцевої – на 4,1%.

Відправка вантажів залізничним транспортом, у порівнянні з січнем-листопадом 2009 року, зросла на 2,3%. Відправка кам`яного вугілля збільшилася на 103,8%, чорних металів - на 55,0%, лому чорних металів - на 41,9%, лісових вантажів - на 37,9%

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2010 р. перевезено 4004,3 тис. т вантажів, що на 14,2% більше, ніж за січень-листопад 2009 р., і виконаний вантажообіг в об`ємі 1140,8 млн. т/км.

Об`єм обробки вантажів в річкових портах і на причалах за січень-листопад 2010 р. склав 980,0 тис. т, що в 2,3 разу більше, ніж за січень- листопад 2009 р.

Кількість оброблених судів склала 844 одиниці, або в 2,2 разу більше.