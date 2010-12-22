Аеропорт Донецька закритий до 12.00 через сильний туман
11:01, 22 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні аеропорт Донецька закритий до 12.00 через сильний туман.
Про це УНІАН повідомили в довідковій службі аеропорту.
«До 12.00 з метеоумов Донецький аеропорт не виконує рейсів. Сильний туман», - сказали в довідковій.
Співрозмовник агентства уточнив, що станом на 10.30 22 грудня аеропорт не прийняв два рейси з Києва і один рейс з Москви. Одночасно затримується виліт з Донецька двох рейсів на Київ і один – на Москву.
Згідно з розкладом, сьогодні протягом дня аеропорт має прийняти і відправити рейси на Київ, Москву, Відень і Мюнхен.
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