Кабмін планує з 1 січня запровадити електронний документообіг для вантажних перевезень залізницею

Кабінет міністрів України планує з 1 січня запровадити електронний документообіг для вантажних перевезень залізницею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Сьогодні ми приймаємо на Кабміні питання скасування паперових накладних для залізниці та скасування голограм і повністю перейти на електронну накладну з 1 січня», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також повідомив, що через півроку планується запровадити електронний документообіг і в портах. «Те ж саме чекає і порти – повністю електронний документообіг», – зазначив віце-прем'єр-міністр.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що з 1 липня наступного року оформлення вантажів в українських портах повністю відповідатиме європейським і світовим стандартам.

