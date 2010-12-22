Вартість обробки вантажів буде однаковою у всіх українських портах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Що стосується системи ціноутворення, я думаю, що вона буде однакова для всіх портів. Вона диференціюватиметься тільки за видами робіт, тобто контейнерні перевезення чи сипкі вантажі», – сказав віце-прем'єр.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що ціни будуть наближені до ринкових. «Для того щоб державні порти конкурували, звичайно, ціна має бути близькою до ринкової», – сказав він.

