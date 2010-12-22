В Україні доходи підприємств галузі зв'язку у січні-листопаді зросли на 1,6%

Доходи підприємств галузі зв'язку України від наданих послуг у січні-листопаді 2010 року зросли на 1,6%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склали 43 млрд. 365,5 млн. грн. (З ПДВ). Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період доходи підприємств галузі зв'язку від наданих послуг населенню склали 16 млрд. 521,3 млн. грн., що на 7,2% більше, ніж за січень-листопад 2009 року.

Лідерами з доходів у галузі в січні-листопаді 2010 року є оператори стільникового мобільного зв'язку - доходи операторів цього виду зв'язку в січні-листопаді 2010 року склали 26 млрд. 444,6 млн. грн. (Зростання - 0,6%), з них 8 млрд. 412,7 млн. грн. отримані за послуги стільникового мобільного зв'язку, надані населенню (зростання - 10,6%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться місцевий телефонний зв'язок - обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв'язку за звітний період становить 3 млрд. 861,5 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв'язку в січні-листопаді 2010 року склав 3 млрд. 609,1 млн. грн. (З них населенню - 2 млрд. 318,5 млн. грн.), що на 4,3% менше (для населення - менше на 3,8%), ніж за аналогічний період 2009 року.

Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв'язку за січень-листопад 2010 року склав 252,4 млн. грн. (з них населенню - 222,7 млн. грн.), що на 4,2% менше (для населення - менше на 3,6%), ніж за січень-листопад 2009 року.

У сфері комп'ютерного зв'язку обсяг доходів від послуг за результатами січня-листопада 2010 року зріс на 25,5% і склав 3 млрд. 807,8 млн. грн., З них 2 млрд. 48,6 млн. грн. - доходи від послуг населенню (зростання на 39,7%). При цьому доходи підприємств зв'язку, отримані в цьому виді зв'язку тільки від послуг доступу в Інтернет, склали за звітний період 3 млрд. 421,6 млн. грн. (зростання - 32,4%), з них 2 млрд. 43,4 млн. грн. - населенню (зростання - 43,3%).