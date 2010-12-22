Будівництво траси «Формула-1» в Україні обійдеться в 200 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ні для кого не секрет, що траса «Формула-1» коштує порядка 200 млн. дол., але не це головне, а потрібно підтягувати інфраструктуру», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що для успішного здійснення цього проекту необхідно заручитися підтримкою міжнародної федерації. «Це дуже складно. Це не легше, ніж одержати Чемпіонат Європи або Олімпіаду. Тут проблема не стільки з інфраструктурним проектом, а скільки саме з можливістю прийняти Україну у цей клуб», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він підкреслив, що йому не відомо поки що про проект будівництва в Україні траси «Формули-1».

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив, що впродовж двох років в Іванківському районі Київської області з'явиться автотраса для проведення змагань «Формула-1». За його словами, вже ухвалене рішення про виділення під цей проект близько 100 га землі. Загальний кошторис робіт - близько 1 млрд. доларів. Водночас А.ПРИСЯЖНЮК відмовився уточнювати, хто саме виступить інвестором будівництва, зауваживши, що особисто бачив цей проект, який вже пройшов експертне узгодження в Данії з фахівцями, які свого часу будували аналогічні траси в Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі.