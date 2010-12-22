Складні метеоумови не вплинули на роботу аеропорту «Бориспіль»

Складні погодні умови, що спостерігалися з 13 по 21 грудня 2010 року, на всьому європейському континенті, не вплинули на стабільність роботи столичного аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Як наголошується в повідомленні, метеорологічна ситуація в Борисполі протягом минулого тижня була достатньо складною: різке зниження температури, сильні снігопади, хуртовини, перепади температури з «плюсової» на «мінусову», дощ. Погодні умови, які в ряді провідних аеропортів світу привели до повного припинення роботи або істотних затримок рейсів (до 5-10 годин), не завадили роботі аеропорту «Бориспіль» – він працював у штатному режимі, наголошується в повідомленні.

Аеродром аеропорту «Бориспіль» знаходився в експлуатаційному стані: працювали дві злітно-посадочні смуги (ЗПС), коефіцієнт зчеплення на ЗПС не опускався нижче позначки 0.33, що дозволяло здійснювати зліт і посадку всім типам повітряних суден відповідно до штатного розкладу.

Як зазначають в аеропорту, своєчасне прийняття рішення щодо переведення польотів з однією ЗПС на іншу дозволило швидко здійснювати роботи з очищення штучного покриття і підвищення значення коефіцієнта зчеплення. На пероні вчасно прибирали сніг, розчищали вогні світлосигнального обладнання. Для сніго- і льодоприбиральних робіт під час снігопаду та ожеледі було застосовано 11 одиниць машин «Джет-Брум», 3 одиниці роторних снігоочисників, 5 одиниць техніки для розкидання і розбризкування хімреагентів, трактори і бульдозери.

Відповідно до необхідних вимог проводилася антиобледенільна обробка повітряних суден при підготовці до вильоту.

Таким чином, зазначають в аеропорту, жодної затримки повітряних суден на прибуття/відліт унаслідок роботи служб аеропорту зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, кілька останніх днів у Європі через рясні снігопади спостерігаються численні затримки і скасування рейсів. Найбільше постраждали аеропорти Великобританії, значні затримки спостерігаються в аеропортах Франкфурта і в паризькому аеропорту «Шарль де Голль». Тисячі пасажирів змушені проводити ночі в аеропортах в очікуванні літаків. Єврокомісія називає неприпустимим хаос, що панує зараз в аеропортах Європи через рясні снігопади, і вважає, що він не повинен повторитися в майбутньому.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і в зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.