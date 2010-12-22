Залізничники проти передачы відомчих навчальних закладів в управління Міносвіти

Профспілка залізничників і транспортних будівельників вважає недоцільною передачу відомчих навчальних закладів в управління Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Як повідомляє прес-служба профспілки, про це йдеться в листі голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників і Федерації профспілок транспортників України Вадима ТКАЧОВА, направленому на адресу прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА і голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку Володимира КОЗАКА.

Згідно з повідомленням, Міністерство транспорту і зв'язку (тепер це Мінінфраструктури) узгодило передачу всіх підлеглих йому вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації в підпорядкування Міністерству освіти і науки України. Вважаємо за доцільне, говориться у зверненні, скасувати рішення про передачу відомчих навчальних закладів залізничного транспорту в сферу управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Зокрема, планується передати 3 галузевих вищих навчальних заклади III-IV рівнів акредитації зі сфери управління Мінтрансзв’язку і 13 навчальних закладів I-II рівнів акредитації (технікумів), що перебувають у сфері управління «Укрзалізниці», які готують фахівців для залізничного транспорту України.

«Таке рішення не узгоджувалося ні з «Укрзалізницею», ні з профспілкою. Більш того, подібні дії є нелогічними і непослідовними, оскільки лише у вересні цього року за наполяганням «Укрзалізниці» і при активній позиції нашої профспілки Мінтрансзв’язку повернув технікуми залізничного транспорту в пряме підпорядкування «Укрзалізниці», - говориться в листі профспілки.

Як вважають залізничники, крім цього, подібні дії не враховують діючих положень законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про транспорт", інших нормативно-правових документів і суперечать загальнодержавним програмам з демонополізації галузей економіки, антимонопольному законодавству і світовій практиці підготовки залізничників у навчальних закладах, які є невід'ємною складовою залізниці.

Як зазначається в листі, в Україні сформована власна дієва система підготовки кадрів, оскільки навчальні заклади завжди були у сфері управління залізничної галузі. При цьому майже у всіх європейських країнах залізничні навчальні заклади відносяться безпосередньо до залізниць. «У цьому питанні не враховано також і негативний досвід країн СНД. Як свідчить аналіз, такі дії призводять до втрати зв'язків між навчальними закладами і виробництвом», - говориться в документі.

Як відзначають в профспілці, сьогодні залізничний транспорт України стоїть на межі глибокої кадрової кризи, існує гостра потреба в кваліфікованих фахівцях, особливо в підрозділах, територіально віддалених від великих населених пунктів. «Якщо негайно не вжити термінових заходів для вирішення проблеми, водночас здійснюючи кроки до її поглиблення, на залізничну галузь може чекати кадровий колапс», - заявляють у профспілці.

Згідно з повідомленням, проблемою перепідпорядкування є також те, що ряд залізничних вишів у своїх наукових дослідженнях використовують устаткування, що належить залізницям, яке не може бути також перепідпорядковане.

У документі зазначається також, що під час переходу навчальних закладів в управління іншого міністерства викладачі та студенти позбавляються певних соціальних гарантій за Галузевою угодою, яка діє на залізничному транспорті. «Це неодмінно призведе до підвищення соціальної напруженості та хвилі обурення як у трудових колективах залізниць, так і серед студентської молоді та викладачів галузевих вишів», - зазначають у профспілці.