ЄС надасть Україні 65 млн. євро на національну транспортну стратегію

Європейський Союз надасть Україні 65 млн. євро для впровадження програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України».

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, підписання відповідної угоди про фінансування цієї програми узгоджене розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2264-р.

Зокрема, в угоді та додатках до неї визначені загальні умови і технічні й адміністративні положення про особливості та умови реалізації завдань і заходів (індикаторів) у транспортному секторі.

Загальний бюджет фінансування становить 65 млн. євро. Ці кошти передбачено спрямувати на бюджетну підтримку у сфері транспорту і дорожнього господарства.

Кошти бюджетної підтримки надходитимуть безпосередньо до Державного бюджету України розподіленими траншами. Умовою проведення цих виплат є досягнення індикаторів впровадження програми, які є невід'ємною частиною угоди.

Завдяки бюджетній підтримці у сфері транспорту і дорожнього господарства очікується досягти результатів у наступних п'яти галузях: впровадження інституційних реформ у транспортному секторі України; підвищення рівня безпеки в транспортному секторі України; покращення умов для розвитку транспортної інфраструктури; покращення руху транспортних потоків через Україну; покращення адміністративних можливостей для розвитку і впровадження національної транспортної стратегії.

Загальною метою реалізації програми секторальної бюджетної підтримки є впровадження стратегічних пріоритетів розвитку транспортної галузі, зміцнення співпраці Україна - ЄС щодо пріоритетів, визначених порядком денним асоціації Україна-ЄС та іншими угодами України-ЄС в транспортному секторі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядженням від 15 грудня 2010 р. №2264-р схвалив проект угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України". І уповноважив першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА підписати цю угоду.

Розпорядженням від 20 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку транспортної галузі країни до 2020 року.

Мета ухвалення стратегії полягає в необхідності мати цілісний документ з певними пріоритетами розвитку транспортної сфери на довгостроковий період.

На основі цієї стратегії буде розроблено низку цільових державних програм розвитку з визначенням конкретних джерел фінансування. Стратегія враховує програмні цілі, вироблені Комітетом економічних реформ при Президентові України.

Метою стратегії буде модернізація транспортних підприємств, а також оновлення парку рухомого складу на всіх напрямках транспортної сфери.