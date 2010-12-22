ПЗЗ призначила додатковий поїзд Київ-Ворохта-Київ

Враховуючи підвищений попит пасажирів на перевезення у напрямі гірськолижних курортів України, Південно-Західна залізниця призначила з 24 грудня 2010 р. по 14 березня 2011 р. додатковий поїзд № 515/516 Київ-Ворохта-Київ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, відправлення поїзду з Києва - о 19 год. 22 хв. через день по парних числах, з Ворохти - о 20 год. 22 хв. через день по непарних числах.

Згідно з повідомленням, у поїзді курсує «вагон-автомобілевоз», яким можна скористатися для перевезення автомобіля.