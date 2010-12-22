РФ і Латвія запустять контейнерний потяг між Ригою і Москвою

"Російські залізниці" (РЗ) і "Латвійська залізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого сторони мають намір організувати контейнерний потяг "Ризький експрес" (Рига - Москва - Рига), повідомляє сайт РЗ.

Від РЗ документ підписав президент компанії Володимир ЯКУНІН, від "Латвійських залізниць" - голова правління Угіс МАГОНІС.

Згідно з меморандумом, сторони мають намір розвивати контейнерні перевезення в міжнародному сполученні шляхом організації контейнерних потягів і співпраці з логістичними провайдерами комплексних послуг для своєчасного і якісного забезпечення потреб вантажовласників", - йдеться у повідомленні.

Для перевезення вантажів використовуватимуть контейнери і платформи різної власності.