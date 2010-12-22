Конституційний Суд завтра розтлумачить порядок застосування приладу «Візир»

У четвер, 23 грудня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 22 грудня Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Артема БАГІНСЬКОГО щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, суб’єкт права на конституційне звернення стверджує, що в адміністративних справах за юридично однакових обставин місцеві суди по-різному застосовують спірну норму кодексу. В одних випадках суди за позовами власників транспортних засобів визнають незаконними та скасовують постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, винесені згідно з частиною першою статті 14-1 кодексу, в інших – відмовляють у задоволенні позовів та залишають в силі такі постанови.

На думку автора клопотання, практика судів щодо порядку застосування та достовірності показань приладу «Візир» як підстави для притягнення до адміністративної відповідальності є неоднозначною в частині належності та допустимості доказів.

Початок о 16.00.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача Марії МАРКУШ.

Акредитація журналістів проводиться 22 грудня до 19.00 та 23 грудня до 12.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Довідка УНІАН. Стаття 14-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів) визначає: «До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.

За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення. На період з`ясування та перевірки цих обставин виконання постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.