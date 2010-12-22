Кабмін планує ввести електронний документообіг для вантажних перевезень

Кабінет Міністрів України планує з 1 січня ввести електронний документообіг для вантажних перевезень залізницею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Сьогодні ми приймаємо на Кабінеті міністрів питання скасування паперових накладних для залізниці та відміни голограм і повністю переходимо на електронну накладну з 1 січня», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також повідомив, що через півроку планується ввести електронний документообіг і в портах. «Те саме чекає і порти – повністю електронний документообіг», – сказав прем`єр-міністр.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що з 1 липня наступного року оформлення вантажів в українських портах повністю відповідатиме європейським і світовим стандартам.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідні нормативні документи щодо електронного документообігу на залізниці підготовлені фахівцями міністерства і «Укрзалізниці», узгоджені з користувачами цих послуг і зараз проходять необхідну процедуру узгодження з причетними міністерствами і відомствами.

Таким чином, в 2011 році буде здійснено повний перехід на електронний документообіг у внутрішньому сполученні – від моменту узгодження заявки до моменту одержання вантажу.

Фахівці міністерства відзначають, що впровадження безпаперових технологій при перевезенні вантажів сприятиме прискоренню процесів інформаційного обміну, підвищенню надійності, оперативності та ефективності роботи залізничного транспорту, портів і підприємств, що користуються їх послугами.

Довідка УНІАН. План заходів щодо впровадження електронного документообігу, пов`язаного з перевезенням вантажів на залізничному транспорті, затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України N 1557-р від 16 грудня 2009 року. Згідно з розпорядженням уряду, електронні документи при перевезенні вантажів на залізничному транспорті в межах України можуть бути застосовані в III кварталі 2011 року.

Основні організаційно-правові принципи електронного документообігу і використання електронних документів визначені Законом України «Про електронні документи і електронний документообіг».