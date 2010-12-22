Паризькі аеропорти знов скорочують рейси через снігопад

Несприятливі метеоумови знову ускладнять авіасполучення у Франції, повідомляє РІА Новини з посиланням на французькі ЗМІ.

На вимогу Головного управління цивільної авіації (DGAC), в паризькому аеропорту Руассі (імені Шарля де Голля) після 18.00 (20.00 мск) в середу було скасовано 15% рейсів. У четвер кількість рейсів буде скорочено на 25%. Пасажирам рекомендовано наперед зв`язуватися зі своїми авіаперевізниками.

За даними метеорологів, сніг повернеться в столичний регіон увечері в середу і йтиме всю ніч. Очікується, що за ніч випаде близько п`яти сантиметрів опадів, місцями - до десяти. Ці метеоумови можуть знов ускладнити ситуацію на дорогах.