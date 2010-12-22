ЗАЗ має намір у 2011 році почати повномасштабне виробництво Chevrolet Aveo

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, м. Запоріжжя), що входить в корпорацію «УкрАВТО», має намір в 2011 році почати повномасштабне виробництво автомобілів Chevrolet Aveo, які в даний час виготовляють на польському заводі корпорації -FSO.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив почесний президент корпорації «УкрАВТО», народний депутат України Таріел ВАСАДЗЕ журналістам у вівторок увечері.

«Наступного року ставитимемо на повномасштабне виробництво Chevrolet Aveo», - сказав він.

За його словами, зараз основне завдання корпорації – «не дати пропасти ЗАЗу і підготувати виробництво сучасної моделі, затребуваної не тільки на українському ринку».

Водночас, на питання кореспондента УНІАН щодо можливого перенесення устаткування для виробництва цього автомобіля з Польщі на "ЗАЗ", Т.ВАСАДЗЕ відзначив, що «це питання зараз вирішується».

Нагадаємо, в даний час на "ЗАЗі" під брендом «ЗАЗ» випускаються автомобілі Lanos, а також готується виробництво автомобілів ЗАЗ Forza з локалізацією більше 50%.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів. Підприємство входить в Корпорацію «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО» – найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб`ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» – успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АВТОВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб`юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.