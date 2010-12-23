Розлив нафтопродукту в акваторії Дніпра біля Херсона ліквідовано - МНС

Працівники Херсонського морського торговельного порту (ХМТП) нейтралізували забруднення в акваторії Дніпра біля Херсона.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, вчора, 22 грудня, близько 16.00 співробітниками Херсонського морського торговельного порту на катері АК-49 обробили місце виявлення плями сорбентом «Еко-1».

Також сталі відомі обставини забруднення. Зокрема, за даними ГУ МНС 22 грудня надійшло повідомлення про виявлення в акваторії р. Дніпро в районі ТОВ «Рибалки Херсона» (Комсомольський район м. Херсон) маслянистої плями.

При виїзді на місце події інженерно-інспекторського складу сектору Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки ГУ МНС, Державної екологічної інспекції в Херсонській області та представників управління з питань НС м. Херсона було обстежено акваторію від єрику річки до Нафтогавані.

Були виявлені маслянисті плями нафтопродуктів площею від 0,5 до 2 кв. м та довжиною близько 550 м на відстані від берега 8-10 м.

Державною екологічною інспекцією відібрано проби на аналіз нафтопродукту. За результатами Державною екологічною інспекцією складено акт обстеження. Джерело забруднення встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, аналогічне забруднення було виявлено в акваторії Дніпра біля Херсона (в районі Нафтогавані) місяць тому – 22 листопада.