Корпорація «Еталон» планує в 2011 році подвоїти виробництво автобусів

ЗАТ «Бориспільський автозавод» і ЗАТ «Чернігівський автозавод», що входять в корпорацію «Еталон», планують в 2011 році збільшити виробництво автобусів різних модифікацій в 2 рази, в порівнянні з 2010 роком, – до 1680 штук (у 2010 році було вироблено 835 автобусів).

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент корпорації «Еталон» Володимир БУТКО.

«У 2011 році плануємо виробляти в місяць 50-60 автобусів на Чернігівському автозаводі і 80 автобусів на Бориспільському автозаводі», – сказав він.

При цьому В.Бутко відзначив, що в 2010 році корпорація «Еталон» спрацювала «в нуль». «Збитків не було, як в 2009 році», – додав він.

За його словами, на 2011 рік корпорація планує рентабельність на рівні 10%.

Також В.Бутко повідомив, що корпорація «Еталон» завершила розробку і сертифікацію нової моделі 11-метрового міського автобуса з низькою підлогою А11110 «Ромашка», пристосованого для перевезення пасажирів з обмеженими руховими можливостями.

Автобус А11110 «Ромашка» може перевозити 98 пасажирів (з них 27 сидячих місць) або 103 пасажири при 23 місцях для сидіння.

У свою чергу, як відзначив голова правління ЗАТ «Чернігівський автозавод» Валерій КУПЦОВ, улітку 2011 року підприємство планує випустити перший тролейбус, який вироблятиметься спільно з ВАТ «Білкоммунмаш» (Мінськ, Білорусь). Локалізація виробництва складе більше 51%.

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» (Київ) об`єднує 21 підприємство. У корпорацію входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ЗАТ «Бориспільський автозавод» – одне з наймолодших українських підприємств в галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстровано в квітні 2002 року. Бориспільський автозавод бере активну участь в реалізації державної програми «Шкільний автобус». На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів.

ЗАТ «Чернігівський автозавод» створено в серпні 2003 року. Виробничий процес охоплює заготовчий, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтний-випробувальний етапи.