Суд зобов’язав «Київський річковий порт» повернути державі 11 суден

Господарський суд м. Києва за позовом прокуратури зобов’язав ВАТ «Київський річковий порт» повернути державі в особі Міністерства транспорту та зв’язку України 11 річкових суден.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, за зверненням Державного підприємства «Адміністрація річкових портів» Прокуратурою м. Києва була проведена перевірка щодо законності набуття права власності ВАТ «Київський річковий порт» на державне майно, а саме - річкові судна, які розташовані в пристанях м. Вінниця та м. Могилів-Подільський.

За результатами перевірки прокуратурою пред’явлено позов в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв’язку України до Відкритого акціонерного товариства "Київський річковий порт", Інспекції Головного державного реєстратора флоту, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства про визнання права власності, зобов’язання повернути державі річкові судна та визнання недійсними свідоцтв про право власності на річкові судна.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 19 листопада 2010 року за результатами розгляду справи за вказаним позовом прокуратури м. Києва визнано право власності держави в особі Мінтрану на 11 річкових суден, серед яких - 3 теплоходи, 5 барж, 2 буксири та земснаряд.

Крім того, зазначеним рішенням зобов’язано ВАТ “Київський річковий порт” повернути державі в особі Міністерства транспорту та зв’язку України 11 річкових суден пристаней “Вінниця” та “Могилів-Подільський” шляхом передачі їх Державному підприємству “Адміністрація річкових портів”.