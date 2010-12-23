Держмитслужба розраховує почати роботу з урахуванням «чорних списків» суб'єктів ЗЕД у січні

Державна митна служба України розраховує почати роботу з урахуванням «чорних списків» суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) у січні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Держмитслужби Сергій СЬОМКА.

«Фактично на сьогодні ми завершуємо формування системи. Тому що наказ формується яким чином? Формуються відповідні профілі ризику, які наповнюються відповідною інформацією, і потім вони автоматизовано накладаються на митно-вантажну декларацію. Думаю, що цей наказ повною мірою запрацює, починаючи з січня 2011 року. Зараз проходить технічна робота щодо наповнення смислом відповідних профілів ризику, і відповідним чином будуть сформовані такі списки», - сказав він.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Держмитслужба почала створювати «білий» і «зелений» списки суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до наказів від 10 серпня 2009 р. №735 і №736. Списки формуються з метою спрощення митних процедур для добросовісних суб`єктів ЗЕД.

Держмитслужба наказом від 17 грудня 2010 року №1485 затвердила критерії та порядок формування реєстру підприємств з ознаками ризику або сумнівності («чорний список»).

Даний наказ розроблено згідно з правилами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року і спрямовано на введення вибіркового контролю з орієнтацією на зовнішньоторговельні операції, що мають ознаки ризику чи сумнівності.

Згідно з наказом, до товарів і транспортних засобів, які переміщаються через митний кордон України підприємствами, що не включені до реєстру («білий список»), митний контроль здійснюється із застосуванням мінімального необхідного обсягу митних процедур. До товарів і транспортних засобів, які переміщаються через митний кордон підприємствами, що включені до реєстру, застосовуються форми і обсяг митного контролю, визначені, зокрема, за наслідками оцінки ризиків.

В основу формування «чорного списку» покладено критерії, що свідчать про наявність негативних фактів попередньої діяльності підприємства (одержувача, відправника, перевізника, митного брокера тощо) при здійсненні ним зовнішньоекономічній діяльності.