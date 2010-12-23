Південно-Західна залізниця на новорічно-різдвяні свята призначила додаткові електрички

Для забезпечення попиту на пасажирські перевезення в приміському сполученні в період новорічних і різдвяних свят Південно-Західна залізниця призначила додаткові приміські поїзди і поїзди підвищеного комфорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, на 1 січня 2011 р. призначено електропоїзди № 6609 Київ — Яблунець № 6626 Яблунець — Борщагівка, на 2 січня - № 6502 Новоград-Волинський — Коростень № 6609 Київ — Яблунець № 6626 Яблунець — Борщагівка, на 3 січня - підвищеного комфорту № 836 Коростень — Київ, дизель-поїзд підвищеної комфортності № 871 Коростень — Казатин № 6503 Коростень — Шепетівка № 6609 Київ — Яблунець № 6626 Яблунець — Борщагівка, 4 січня - № 6502 Шепетівка — Коростень.

Разом з тим, у зв`язку з відсутністю пасажиропотоку в перші новорічні дні буде скасовано кілька поїздів приміського сполучення, а саме: № 6434/6433 Київ - Коростень-Подільський — Коростень, електропоїзд підвищеного комфорту № 836 Коростень — Київ, дизель-поїзд підвищеної комфортності № 871 Коростень — Казатин.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами у розкладі руху поїздів приміського сполучення.