«Укрзалізниці» за 11 місяців компенсовано менше 30% витрат за перевезення пільговиків

За 11 місяців 2010 року залізницями України перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 494,5 млн. грн., водночас компенсація становила лише 27,6% від необхідного. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 315,7 млн. грн., одержана компенсація у розмірі 101,5 млн. грн. (32,2%).

Згідно з повідомленням, також складною залишається ситуація з фінансуванням за перевезення студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів. Якщо залізниці перевезли студентів на суму 148,1 млн. грн., то компенсації одержано 33,9 млн. грн. (22,9%).

За даними відомства, найгірша ситуація з фінансуванням склалася з перевезенням дітей віком від 6 до 14 років. Залізницями перевезено їх на суму 29,7 млн. грн., а компенсації не одержано взагалі.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах мають компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади ухвалено таке рішення.