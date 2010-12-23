НКРЗ прийняла за основу проект Положення про перенесення номерів при зміні оператора

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) сьогодні на своєму черговому засіданні прийняла за основу проект Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів і використання персональних номерів при зміні абонентом оператора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

Проект Положення визначає порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів і використання персональних номерів, а також порядок визначення Адміністратора – організації, яка здійснюватиме централізоване технічне адміністрування перенесених абонентських номерів і персональних номерів.

Документ передбачає, що послугу перенесення номерів зможе одержати будь-який абонент вітчизняного оператора рухомого (мобільного) або фіксованого зв`язку. Для замовлення послуги абонент має звернутися до Адміністратора або оператора-одержувача, надіславши йому коротке СМС-повідомлення на певний номер або за письмовою заявою або заповнивши інтерактивну анкету на веб-сайті виконавця послуги з перенесення номерів. Адміністратор, оператори-донори або базові оператори і оператори-одержувачі повинні забезпечити реалізацію перенесення абонентського номера впродовж 24 годин в мережах мобільного рухомого зв`язку і впродовж 7 робочих днів у мережах фіксованого телефонного зв`язку після отримання заяви на перенесення абонентського номера.

При цьому телекомунікаційні послуги оператори повинні надавати на рівних і недискримінаційних умовах абонентам, наявним у власній мережі, і тим, хто переніс свої абонентські номери в мережу цього оператора або використовують персональні номери, і застосовувати однакові тарифи на здійснення дзвінків у своїй мережі на перенесений і неперенесений номер, а також на персональний номер.

Слід відзначити, що абонент буде безплатно попереджений шляхом голосового повідомлення або іншим способом до початку встановлення з`єднання з перенесеними або персональними абонентськими номерами про найменування оператора, в мережі якого одержує послуги абонент, номер якого є перенесеним або персональним. Абонент матиме можливість відмовитися від встановлення такого з`єднання.

Документ передбачає, що надання послуг з перенесення номерів для абонентів буде безплатним.

Окрім цього, проектом Положення встановлюються підстави для відмови в перенесенні абонентського номера.

Інформація про умови і порядок надання послуг з перенесення абонентського номера, адміністрування і обслуговування персональних номерів, розміщується у ЗМІ, власних веб-сайтах операторів і в пунктах обслуговування споживачів.

Зокрема, проект Положення передбачає право абонента безплатно одержувати консультації з питань замовлення і отримання послуг з перенесення абонентських номерів.

Документ буде обнародувано на офіційному веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.

Довідка УНІАН. 1 липня 2010 року ВР ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг, який передбачає можливість для абонентів зберігати номер при зміні оператора, а також можливість користування національним роумінгом.

Згідно із законом можливість перенесення номерів повинна була бути забезпечена впродовж шести місяців з дня обнародування закону.