Морські порти і причали за 11 місяців зменшили обробку вантажів на 6%

У січні-листопаді 2011 р. морські порти і причали зменшили обробку вантажів на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 134,2 млн. т, річкові - підвищили на 32,1% - до 5,95 млн. тонн. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Зокрема, перевалка експортних вантажів морськими портами знизилася на 4% - до 76,9 млн. т, транзитних — на 17,5%, до 39,4 млн. т, внутрішнього сполучення — на 40,8%, до 2,3 млн. т. При цьому перевалка імпортних вантажів зросла на 37,3% - до 15,7 млн. тонн.

Перевалка експортних вантажів у річкових портах знизилася на 1,6% - до 1,27 млн. т, транзитних — на 92,6% - до 10,4 тис. тонн, водночас, імпортних зросла на 46,3% - до 274,2 тис. т, внутрішніх — на 52,6% - до 4,4 млн. тонн.