Понад 100 млрд. дол. необхідно для фінансування розвитку транспортної галузі України

Для розвитку транспортної інфраструктури відповідно до затвердженої урядом України національної Транспортної стратегії до 2020 року необхідно залучити понад 100 млрд. дол. США.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, за підрахунками фахівців міністерства, на розвиток дорожньої галузі передбачається залучити 55 млрд. дол., на реформування залізничної галузі - 17 млрд. дол., 13 млрд. - у сферу морського й річкового транспорту, 15 млрд. - в авіацію.

Як зазначають в міністерстві, Транспортною стратегією на період до 2020 року фінансування реалізації інвестиційних проектів передбачається здійснювати на змішаній основі із залученням власних коштів транспортних підприємств і бюджетних коштів; коштів місцевих бюджетів на цілі, пов`язані з транспортним обслуговуванням населення регіону, підприємств і організацій; залученням прямих інвестицій внутрішніх і зовнішніх стратегічних інвесторів; інвестицій на основі концесій та інших джерел.

За інформацією міністерства, джерела й конкретні обсяги фінансування інвестиційних проектів галузі конкретизуватимуться в рамках програм розвитку видів транспорту й дорожнього господарства, які будуть розроблені на виконання вимог розпорядження уряду «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року ».

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні 65 млн. євро на програму «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». Підписання відповідної угоди про фінансування цієї програми узгоджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2264-р.

Ці кошти передбачено направити на бюджетну підтримку в сфері транспорту та дорожнього господарства.

Кошти бюджетної підтримки надходитимуть безпосередньо до Державного бюджету України розподіленими траншами. Умовою проведення цих виплат є досягнення індикаторів впровадження програми, які є невід`ємною частиною угоди.

Завдяки бюджетній підтримці у сфері транспорту та дорожнього господарства очікується досягти результатів у таких п`яти галузях: впровадження інституційних реформ у транспортному секторі України; підвищення рівня безпеки в транспортному секторі України; покращення умов для розвитку транспортної інфраструктури; покращення руху транспортних потоків через Україну; покращення адміністративних можливостей для розвитку і впровадження національної транспортної стратегії.

Загальною метою реалізації програми секторальної бюджетної підтримки є впровадження стратегічних пріоритетів розвитку транспортної галузі, зміцнення співпраці Україна - ЄС щодо пріоритетів, визначених порядком денним асоціації Україна-ЄС та іншими угодами Україна-ЄС у транспортному секторі.

Довідка УНІАН. Розпорядженням від 20 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку транспортної галузі країни до 2020 року.

Мета ухвалення стратегії полягає в необхідності мати цілісний документ із певними пріоритетами розвитку транспортної сфери на довгостроковий період.

На основі цієї стратегії буде розроблено низку цільових державних програм розвитку з визначенням конкретних джерел фінансування. Стратегія враховує програмні цілі, вироблені Комітетом економічних реформ при Президенті України.

Метою стратегії буде модернізація транспортних підприємств, а також оновлення парку рухомого складу на всіх напрямках транспортної сфери.