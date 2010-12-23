Введено в дію знижки на перевантаження нафти у морських портах

Міністерство юстиції погодило наказ Міністерства транспорту і зв`язку від 25 листопада № 851 про введення знижок на оплату послуг з перевантаження нафти в морських портах залежно від обсягу її поставок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Таким чином, зазначається у повідомленні, відтепер плата за використання причалу при проведенні перевантаження нафти і нафтопродуктів варіюватиметься від 0,9 до 1,8 дол. за тонну - залежно від обсягу переробки за квартал. Нагадаємо, раніше ця плата становила 1,8 дол., незалежно від обсягів.

Зокрема, згідно з наказом, розміщеним на сайті Верховної Ради, ставка становитиме 0,9 дол., якщо перевалювання перевищує 2,75 млн. тонн, 1 дол. - від 2,5 до 2,75 млн. т, 1,1 дол. - від 2,25 до 2,5 млн. т, 1,2 дол. - від 2 до 2,25 млн. т, 1,3 дол. - від 1,5 до 2 млн. т і 1,8 дол., якщо перевалювання нафти на квартал становитиме до 1,5 млн. т.

При цьому для Ренійського порту плата не змінюється, нагадаємо, вона для цього порту була встановлена окремо і варіювалася від 1 до 1,3 дол. США залежно від способу навантаження.

Плата за користування причалу для обробки зовнішньоторговельних вантажів залишена на колишньому рівні - 1,8 дол. Така сама ціна встановлена на переробку скрапленого газу в Одеському, Ренійському і Іллічівському портах.

За прогнозами фахівців Укрморрічфлоту, внесення відповідних змін до збірки тарифів може сприяти збільшенню обсягів переробки нафти і нафтопродуктів в 2011 році на 3,5 млн. тонн. Доходи при цьому зростуть на 42,8 млн. грн., а держбюджет одержить 20,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Наказом Міністерства транспорту і зв`язку від 25 листопада № 851 внесено зміни у збірку тарифів на комплекс робіт, пов`язаних з обробленням вантажів у портах України, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95 № 392.