Зі Львова до Києва можна буде доїхати за 4,5 години

З весни 2012 року між Львовом і Києвом запустять швидкісні поїзди, що долатимуть відстань між містами за 4,5 години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у четвер під час прес-конференції у Львові віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, зараз триває обговорення можливості облаштування зупинок цього потягу у Хмельницькому та Тернополі. Крім того, вивчається можливості і потреби зупинки у Вінниці.

«Я сподіваюся, що наприкінці весни 2012 року ми запросимо журналістів Львова та Києва проїхати на поїзді – принаймні, першим рейсом», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2010 року генеральний директор “Укрзалізниці” Михайло КОСТЮК заявив, що «Укрзалізниця» працює над впровадженням швидкісного руху в Україні, зокрема, над формуванням національного швидкісного пасажирського транспортного коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк на першому етапі й продовженням його до Дніпропетровська - на другому етапі.

Ці заходи здійснюються також і в рамках підготовки до Євро-2012.