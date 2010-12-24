Комунальні підприємства Києва отримають позику для Євро-2012

Київрада дозволила ряду комунальних підприємств столиці взяти з держбюджету безвідсоткові позики на загальну суму близько 110 млн. грн. з метою забезпечення підготовки об'єктів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення депутати Київради ухвалили вчора на сесії. Кожен із запропонованих проектів рішень підтримували від 95 до 101 депутата.

Так, КП «Київпастранс» дозволено взяти позику в розмірі 8 млн. грн.; КП «Аеропорт« Київ (Жуляни)» - 34,9 млн. грн.; КК« Київавтодор» - 31 млн. грн.; КП« Київський метрополітен» - 20 млн. грн.; КП« Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» - 18 млн. грн.

Крім того, окремим рішенням Київрада дала згоду на отримання фінансової допомоги з держбюджету на безповоротній основі також на підготовку міста до Євро-2012 Головному управлінню капітального будівництва КМДА. Розмір допомоги складе 15,6 млн. грн.

Коментуючи ці рішення Київради, заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який курує питання підготовки столиці до Євро-2012, зазначив, що фінансова безповоротна допомога надана ГУ капітального будівництва, оскільки воно виступає замовником запланованих робіт, також безвідсоткові позики отримають комунальні підприємства, які виконують функції замовника .

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, ці всі кошти місто отримає вже до кінця поточного року.

«Позика надається до 2014 року. Але в угодах записується, що повернення цієї позики настає в день, коли кошти на повернення позики виходять з держбюджету», - пояснив заступник голови КМДА.

А.ГОЛУБЧЕНКО також сказав, що більшість коштів будуть використані для покриття заборгованостей у цьому році за вже виконані роботи на об'єктах. Зокрема, місто планує розрахуватися за роботи з будівництва трьох нових станцій метро, за роботи з реконструкції аеропорту «Жуляни», ремонт доріг і, зокрема, за роботи на Жулянському шляхопроводі, прокладку інженерних мереж біля Льодового стадіону по вулиці Шалетт тощо.

