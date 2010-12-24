Обсяг послуг зв'язку в Криму скоротився на 4%

За січень-листопад 2010 р. підприємствами та операторами зв'язку Автономної Республіки Крим надано споживачам послуг пошти та зв'язку на суму 755 млн. грн., що в порівняльних цінах на 4% менше проти відповідного періоду 2009 р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у Криму найбільшим попитом користуються послуги мобільного (41%) і телефонного (27%) зв'язку.

Доходи, отримані від послуг комп'ютерного зв'язку, у порівнянні з січнем-листопадом 2009 р. виросли в 1,3 рази і склали 88 млн. грн., 90% цих обсягів отримано за рахунок надання широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Половина загальної суми доходів підприємств пошти і зв'язку Криму отримана від населення. З початку року величина цього показника склала 369 млн. грн., що на 3% менше рівня січня-листопада 2009 р. На 38% цей показник формується за рахунок надання послуг фіксованого телефонного зв'язку і на третину - мобільного.

