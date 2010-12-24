Підготовку Львівщини до Євро-2012 можна оцінити на «п’ятірку» - Колесніков

Підготовку Львова та області до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року можна оцінити на тверду “п’ятірку”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 грудня у Львові заявив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ під час підсумкової наради з питань підготовки Львівської області до Євро-2012.

Загалом Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив значний прогрес у підготовці Львівщини до Євро-2012.

У свою чергу, голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК закликав віце-прем’єра докласти всіх зусиль, щоб ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” під час реконструкції та розширення не припиняв своєї роботи.

М.ЦИМБАЛЮК також зазначив, що у 2008 році попередній уряд виділив 244 млн. на всі об’єкти до Євро-2012, а чинний уряд з квітня цього року виділив 2 млрд. грн.

«Ми не лише наздогнали всі графіки будівельних робіт, а й бачимо перспективу завершення об’єктів у 2011 році», - сказав він.

Загальна вартість робіт в рамках Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 на даний час становить 16,3 млрд. грн., із яких з державного бюджету виділяється – 9,6 млрд. грн. (59%), з місцевих – 2,1 млрд. грн. (13%), з інших джерел – 4,6 млрд. грн. (28%).

