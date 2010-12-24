Змінено час відкриття руху на ділянці Жулянського шляхопроводу
11:32, 24 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні о 15.30 прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у відкритті автомобільного руху на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київського півкільця Жулянського шляхопроводу.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, місце проведення: Жулянський міст зі сторони проспекту Перемоги.
Збір журналістів о 13.00 біля центрального входу до Будинку уряду, від'їзд о 13.30.
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