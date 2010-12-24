"Укрзалізниця" планує отримати 600 млн. грн. чистого прибутку

"Укрзалізниця" планує за підсумками 2010 року отримати 600 млн. грн. чистого прибутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«На наступний рік закладена цифра по чистому прибутку на рівні цієї», - зазначив він.

За словами заступника гендиректора, у фінплані відомства на цей рік цифра по чистому прибутку була закладена дещо нижча.

М.СЕРГІЄНКО повідомив, що «Укрзалізниця» планує отримати в 2010 році доходи на рівні 44,5 млрд. грн.

За його словами, позитивний фінансовий результат, зокрема, пов'язаний із тим, що рівень вантажоперевезень за підсумками року зросте на 10%.

Довідка УНІАН. Доходи залізниць України від звичайної діяльності за 2009 рік становили 39,4 млрд. грн., що на 1,2% більше показника 2008 року.

Чистий прибуток "Укрзалізниці" за 2009 рік становив 363,4 млн. грн.

