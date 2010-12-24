УЗ розраховує, що переможця тендеру на будівництво Бескидського тунелю визначать у січні-лютому

«Укрзалізниця» розраховує, що переможець тендеру на будівництво Бескидського тунелю буде визначений у січні-лютому 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«Поки що переможець не визначений, ми поки що вносимо зміни, але я думаю, вже в січні-лютому буде остаточний варіант», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року приступила до проектування будівництва Бескидського тунелю в Закарпатській області, розвідки рельєфу і геодезичних робіт.

Загальна вартість проекту становить 200 млн. дол., з них 120 млн. дол. – кошти ЄБРР, 80 млн. дол. – кошти «Укрзалізниці». Погашення кредиту ЄБРР має здійснюватися також за кошти «Укрзалізниці».

У червні 2008 року «Укрзалізниця» оголосила процедуру передкваліфікації з проектування Бескидського тунелю. Зокрема, передбачається реконструкція тунелю з будівництвом під'їзних шляхів, будівництво нового двоколійного залізничного тунелю завдовжки 1 км 822 м.

Європейський банк реконструкції і розвитку розраховував, що реалізація проекту Бескидського тунелю в Закарпатській області розпочнеться вже наприкінці 2009 року.

Наприкінці листопада ц.р. старший банкір відділу транспорту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ заявив, що переможець тендеру на будівництво Бескидського тунелю може бути оголошений до кінця цього року.

