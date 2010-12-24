Відкриття руху на ділянці Жулянського шляхопроводу перенесене на завтра

Перенесено на завтра відкриття руху на ділянці Київського півкільця Жулянського шляхопроводу, в якому візьме участь глава уряду Микола АЗАРОВ.

Час проведення заходу змінено у зв’язку зі змінами у робочому графіку прем’єр-міністра, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як йдеться в повідомленні, 25 грудня о 09:00 М.АЗАРОВ візьме участь у відкритті автомобільного руху на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київського півкільця Жулянського шляхопроводу.

Акредитація проводиться до 16:30 24 грудня за телефонами: 256-66-43, 256-75-81.

Місце проведення: Жулянський міст зі сторони проспекту Перемоги.

Збір журналістів о 07:00 біля центрального входу до Будинку уряду, від'їзд - о 07:30.

Як повідомляв УНІАН, відкриття руху на автомобільній дорозі Київського півкільця Жулянського шляхопроводу раніше планувалося на сьогодні на 14.00, потім переносилося на 15.30.

