Відкриття руху на ділянці Жулянського шляхопроводу перенесене на завтра

13:14, 24 грудня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Перенесено на завтра відкриття руху на ділянці Київського півкільця Жулянського шляхопроводу, в якому візьме участь глава уряду Микола АЗАРОВ.
Час проведення заходу змінено у зв’язку зі змінами у робочому графіку прем’єр-міністра, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.
Як йдеться в повідомленні, 25 грудня о 09:00 М.АЗАРОВ візьме участь у відкритті автомобільного руху на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київського півкільця Жулянського шляхопроводу.
Акредитація проводиться до 16:30 24 грудня за телефонами: 256-66-43, 256-75-81.
Місце проведення: Жулянський міст зі сторони проспекту Перемоги.
Збір журналістів о 07:00 біля центрального входу до Будинку уряду, від'їзд - о 07:30.
Як повідомляв УНІАН, відкриття руху на автомобільній дорозі Київського півкільця Жулянського шляхопроводу раніше планувалося на сьогодні на 14.00, потім переносилося на 15.30.
 

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