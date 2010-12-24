«Укрзалізниця» планує освоїти близько 7,3 млрд. грн. до Євро-2012

«Укрзалізниця» в 2011 році планує освоїти близько 7,3 млрд. грн. у рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

За його словами, зокрема, ці кошти буде направлено на закупівлю пасажирського рухомого складу, будівництво Дарницького моста через Дніпро в Києві, будівництво вокзалу на станції «Дарниця» тощо.

Як зазначив М.СЕРГІЄНКО, головною роботою буде організація швидкісного руху на основних напрямках: Київ–Львів, Київ–Харків, Київ–Донецьк і Київ–Дніпропетровськ, де проводитимуться роботи з реконструкції та модернізації колій. За даними М.СЕРГІЄНКА, зокрема, наступного року на основному напрямку швидкісного руху Львів–Київ–Полтава–Донецьк планується модернізувати й відремонтувати понад 1300 км колій, замінити майже 300 стрілочних переводів, електрифікувати 90 км ділянок, побудувати 18 шляхопроводів тощо.

«За нашими підрахунками, на виконання цих робіт необхідно направити понад 5 млрд. грн. У нас є всі можливості, щоб ці роботи в 2011 році виконати», – зазначив перший заступник гендиректора «Укрзалізниці».

За його словами, паралельно з цим проводитимуться роботи з розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів, що дозволить підвищити швидкість пасажирських поїздів до 160 км/год.

