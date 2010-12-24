«Укрзалізниця» оголосить ще один тендер на закупівлю вантажних вагонів за кредитом ЄБРР

«Укрзалізниця» до кінця грудня оголосить ще один конкурс на закупівлю вантажних вагонів за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції перший заступник гендиректора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

За його словами, за попереднім тендером на постачання вантажних напіввагонів перші поставки почнуться вже цього року.

«Ми провели тендер, виграли дві фірми. Починаємо поставки, вже цього року перші вагони підуть із Крюківського заводу... Кредиту ЄБРР залишилося ще 16 млн. євро, і ми в грудні оголошуємо ще один конкурс на придбання напіввагонів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді ц.р. переможцями тендеру на поставки вантажних вагонів для "Укрзалізниці" за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку названі Крюківський вагонобудівний завод і німецький виробник Fahrzeugtechnik Dessau. Згідно з контрактними зобов`язаннями, Крюківський вагонобудівний завод повинен виготовити 460 напіввагонів, а компанія Fahrzeugtechnik Dessau - 575. Пересувний склад експлуатуватиметься ДЗ.

За словами начальника відділу з впровадження кредитної угоди "Укрзалізниці" Юрія СИМЧУКА, поставки напіввагонів повинні відбуватися протягом 32 тижнів після підписання контракту, тобто до завершення третього кварталу 2011 року.

Нагадаємо, що тендер на поставки 1400 вантажних вагонів для Донецької залізниці за кредитом ЄБРР було оголошено повторно в травні 2010 року. Тендер був відкритий для учасників з усіх країн без обмежень.

На невикористані кошти, передбачені за кредитом, у 2011 році "Укрзалізниця" планувала оголосити наступний тендер і купити близько 200 напіввагонів.

Довідка УНІАН. ЄБРР у січні 2009 року ухвалив рішення про виділення кредиту в розмірі 62,5 млн. дол. Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») на купівлю вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу. Загальна вартість проекту – 73,5 млн. дол. (15% – кошти «Укрзалізниці»).

Для визначення постачальників вагонів за кредитом ЄБРР було оголошено тендер.