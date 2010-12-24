"АероСвіт" за встановлення Україною в 2011 році режиму відкритого неба з ЄС і Росією

Авіакомпанія "АероСвіт" виступає за встановлення Україною в 2011 році режиму відкритого неба з Євросоюзом і Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, у зв`язку з початком українсько-російських переговорів про зміну умов експлуатації договірних повітряних ліній авіакомпанія "АероСвіт" як призначений перевізник на ряді маршрутів між двома країнами заявляє про повну підтримку встановлення режиму відкритого неба між Україною і Російською Федерацією.

"АероСвіт" вважає, що відмова від будь-яких обмежень щодо кількості призначених авіаперевізників, частотності авіарейсів між пунктами в Україні і Росії, а також прольоту маршрутами, що частково пролягають над територією Російської Федерації, започаткує вільну конкуренцію між авіакомпаніями і відкриє нові можливості для пасажирів.

Згідно з повідомленням, про свою думку "АероСвіт" напередодні переговорів поінформував Державіаадміністрацію України у відповідь на запит регулюючого органу.

Як зазначається у повідомленні, "АероСвіт" також закликає авіатранспортні органи України прискорити підписання угоди з Євросоюзом про створення Спільного авіаційного простору. Враховуючи неодноразово декларовану підтримку встановлення рівноправних конкурентних умов для авіакомпаній як з боку ЄС, так і України, процедура взаємного відкриття українського і європейського неба могла б стартувати вже у 2011 році.

Як вважають в «АероСвіті», симетрична лібералізація Україною повітряного сполучення з ЄС і Росією сприяла б збалансованому розвитку українськими авіакомпаніями західних і східних повітряних напрямів, залученню нових транзитних потоків в українські аеропорти.

При цьому "АероСвіт" розраховує, що зняття дискримінаційних регуляторних обмежень при польотах як на захід, так і на схід припинить існуючу в Україні практику вибіркового надання преференцій окремим авіакомпаніям, включаючи ексклюзивні права на доступ до популярних повітряних маршрутів.

За даними компанії, ринок пасажирських перевезень між Україною і Російською Федерацією є на сьогодні одним із найжорсткіше регульованих.

Довідка УНІАН. Умови діяльності комерційних авіаперевізників на регулярних напрямах між Україною і Росією визначаються міжурядовою угодою про повітряне сполучення від 12 січня 1994 року, а також численними доповненнями – протоколами про зміну умов експлуатації договірних повітряних ліній за результатами переговорів між авіатранспортними органами двох країн.

Ці документи, зокрема, вводять обмеження на кількість пунктів в Україні і РФ для здійснення регулярних польотів, на число призначених перевізників і на частотність рейсів по кожному з повітряних маршрутів. Крім цього, для українських авіакомпаній також введені квоти на частотність польотів маршрутами, що частково пролягають над територією Російської Федерації.

Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським мережевим авіаперевізником.

У 2010 році "АероСвіт" обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока.

Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України – Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Одесу, Севастополь, Сімферополь, Харків, Чернівці і Ужгород.

На сьогодні на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов 148.