Влада столиці витратить близько 1 млрд. грн. на модернізацію вагонів метро

Київська влада планує модернізувати 100 вагонів метрополітену за рахунок залучення близько 1 млрд. грн. інвестицій, зокрема коштів Національного агентства екологічних інвестицій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО повідомив на прес-конференції в мерії.

«Нами зараз ведеться паралельно робота з японською компанією і з нашим Національним агентством екологічних інвестицій. Ми в принципі готові освоїти «екологічні» гроші в розмірі майже 600 млн. грн. на заміну двигунів в існуючих вагонах метро», - сказав Р.КРАМАРЕНКО, кажучи про плани залучення інвестицій у транспортну сферу.

Крім того, за його словами, зараз ведеться робота з іншими потенційними інвесторами та банками по залученню ще 400 млн. грн. на фінансування капітального ремонту вагонів метро.

«Таким чином, ми одержимо обсяг інвестицій близько 1 млрд. грн. Вони дадуть змогу нам модернізувати 100 вагонів метро, і Київ одержить практично новий пересувний склад», - підкреслив заступник голови КМДА.

За інформацією Р.КРАМАРЕНКА, такі оновлені вагони зможуть працювати ще близько 10-15 років.