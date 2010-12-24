«Укрзалізниця» планує створити оператора вантажних вагонів «Укрвагон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО під час прес-конференції.

«Якщо дивитися нашу програму реформування, то це там є видимим. Це буде оператор, який матиме вантажні вагони, буде власником і буде ними оперувати», - сказав він. За його словами, планується, що компанія почне роботу вже з наступного року.

Що стосується кількості вагонів, то, за його словами, питання зараз вивчається. «Зараз вивчається питання. Я не думаю, що це буде, як «перша» і «друга» вантажні компанії (у РФ - УНІАН). Але ті нові вагони, які будуть зараз збудовані, вони будуть однозначно передані їм (Укрвагону - УНІАН), працювати у них», - сказав він. Як прогнозує М.СЕРГІЄНКО, у перший рік роботи компанія оперуватиме парком близько 15 тис. вагонів.

М.СЕРГІЄНКО також зазначив, що наступного року залізничники почнуть реалізувати галузеву програму «Український вагон», яку передбачено виготовлення 25 тис. піввагонів на вагоноремонтних заводах, підпорядкованих «Укрзалізниці», за рахунок залучених коштів. У 2011 р. буде збудовано близько 8 тисяч вагонів за цією програмою. «Ми плануємо залучати кошти фінансових інституцій, кредити, перш за все, і будувати піввагони на наших вагоноремонтних заводах: Стрийський, Дарницький і «Укрспецвагон» будуть задіяні у цій роботі. Ці заводи за кредитні кошти будуватимуть вагони. У перспективі ми хочемо на базі цих вагонів створити українську структуру «Укрвагон», яка працюватиме на теренах і України, і ближнього і далекого зарубіжжя», - сказав він. За словами М.СЕРГІЄНКА, сьогодні середня ринкова вартість одного піввагона - 507 тис. грн.

Він також повідомив, що в 2011 році залізниці України планують придбати 49 пасажирських вагонів, 12 електровозів, один маневровий тепловоз, 5 електропоїздів, 2 дизель-поїзди, 2 рейкові автобуси, 6 швидкісних міжрегіональних електропоїздів вітчизняного виробництва.

Крім того, залізничники почнуть комплексну модернізацію тягового рухомого складу шляхом встановлення нових сучасних дизелів, енергозберігаючого устаткування і систем управління. Реалізація заходів дасть скорочення експлуатаційних витрат, підвищення надійності експлуатації силової енергетичної установки і допоміжного устаткування, зниження експлуатаційних витрат на ремонти, поліпшення умов роботи локомотивних бригад. Надалі виникає можливість зменшення вартості модернізації за рахунок виробництва комплектуючих на вітчизняних підприємствах.