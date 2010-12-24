Залізниця збільшила імпортні вантажоперевезення на третину, експортні - на 9%

15:40, 24 грудня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України впродовж січня-листопада 2010 р. збільшили обсяги перевезень імпортних вантажів на 30,2%, експортних на 8,9%, внутрішніх на 11,1% і транзитних - на 2,6%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, імпортних вантажів перевезено 27,5 млн. т. Серед них переважали кам`яне вугілля, залізна та марганцева руда, будівельні матеріали, нафта й нафтопродукти, а також чорні метали.

Експортних вантажів перевезено понад 107,7 млн. т. Основу експортного вантажопотоку склали залізна й марганцева руда, чорні метали, будматеріали, кам`яне вугілля, лісові вантажі й хімічні та мінеральні добрива.

У внутрішньому сполученні перевезено понад 217,6 млн. т вантажів. Серед них переважали кам`яне вугілля, залізна та марганцева руда, будматеріали, нафта й нафтопродукти, кокс, чорні метали та брухт, хімічні та мінеральні добрива, хімікати, цемент, зерно й продукти помелу.

Транзитних вантажів перевезено 42,3 млн. т. Основу транзиту склали нафта й нафтопродукти, кам`яне вугілля, залізна та марганцева руда, хімічні та мінеральні добрива, чорні метали й хімікати.

Як повідомляв УНІАН, за одинадцять місяців 2010 року залізниці України перевезли понад 395 млн. т вантажів, що на 10,6% більше, ніж за відповідний період минулого року. Всього вантажних перевезень за 11 місяців ц.р. залізниці виконали більше, ніж за весь 2009 рік. Впродовж 2009 р. було перевезено 391,5 млн. тонн вантажів.

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