«Бориспіль» працює. Аеропорти Харкова, Одеси, Дніпропетровська і Чернівців закриті
15:41, 24 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Погодні умови не вплинули на роботу аеропорту «Бориспіль».
Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.
«Туман у Борисполі зараз менше, ніж у Києві. Ситуація в аеропорту і на злітно-посадочних смугах не перешкоджає здійсненню зльотів/посадок суден», – зазначила вона.
Також, за словами О.ОЖИГОВОЇ, затримок міжнародних рейсів немає, оскільки погодні умови в Європі нормалізувалися. Проте є затримки на внутрішніх напрямах через погодні умови. “Не працюють аеропорти Харкова, Одеси, Дніпропетровська і Чернівців, відповідно, рейси туди поки не виконуються”, – сказала вона.
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