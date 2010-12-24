«Бориспіль» працює. Аеропорти Харкова, Одеси, Дніпропетровська і Чернівців закриті

Погодні умови не вплинули на роботу аеропорту «Бориспіль».

Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

«Туман у Борисполі зараз менше, ніж у Києві. Ситуація в аеропорту і на злітно-посадочних смугах не перешкоджає здійсненню зльотів/посадок суден», – зазначила вона.

Також, за словами О.ОЖИГОВОЇ, затримок міжнародних рейсів немає, оскільки погодні умови в Європі нормалізувалися. Проте є затримки на внутрішніх напрямах через погодні умови. “Не працюють аеропорти Харкова, Одеси, Дніпропетровська і Чернівців, відповідно, рейси туди поки не виконуються”, – сказала вона.