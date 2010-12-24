Експерт: план "Укрзалізниці" купити 6 швидкісних вітчизняних електропоїздів позитивний для Крюківського ВБЗ

Коментар експерта ІФК "Арт Капітал" Олексія Андрійченка: "Новина про те, що "Укрзалізниця" купить 6 вітчизняних електропоїздів, ПОЗИТИВНА для Крюковського ВБЗ – єдиного в Україні виробника пасажирських вагонів, який до того ж розробив новий двосистемний електропоїзд, здатний розвивати швидкість 200 км/год.

План закупівлі 49 пасажирських вагонів відповідає очікуванням Крюківського ВБЗ, але, враховуючи, що «Укрзалізниці» властиво недовиконувати плани, ми вважаємо, що замовлення складе близько 36 одиниць ( 70%).

Несподіваний план придбання 6 швидкісних потягів українського виробництва може принести Крюківському ВБЗ до 108 млн. євро (20% очікуваного в 2011 р. доходу). Проте, ми вважаємо, що повністю виконати план не вдасться через брак коштів в «Укрзалізниці», на відміну від покупки 10 корейських швидкісних потягів, профінансованої банком Korea Eximbank. Ми підтверджуємо рекомендацію КУПУВАТИ акції КВБЗ, з цільовою ціною $6.1 на наступні 12 місяців".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" оприлюднила плани на 2011 р., що включають покупку 49 пасажирських вагонів, 12 електровозів і 6 швидкісних електропоїздів, зроблених в Україні.