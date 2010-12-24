У Києві в новорічну ніч метрополітен працюватиме до 3.30, наземний транспорт - до 4.30

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня метрополітен працюватиме до 3.30, а наземний транспорт - до 4.30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Згідно з документом, комунальному підприємству «Київський метрополітен» доручено 31 грудня з 20.00 збільшити кількість пар поїздів на лініях метрополітену і в новорічну ніч подовжити свою роботу на 3.30, тобто орієнтовно до 3.30 1 січня.

Крім того, комунальне підприємство «Київпастранс» 31 грудня з 20.00 має збільшити кількість рухомого складу на автобусних, трамвайних, тролейбусних маршрутах та організувати їх роботу до 4.30. Роботу першої зміни буде розпочато згідно з графіками вихідного дня.

Кількість пар поїздів на лініях метрополітену, кількість рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі та в режимі маршрутного таксі, трамвайних, тролейбусних маршрутах також буде збільшено 7 січня під час проведення заходів на Майдані Незалежності (початок о 14.00) та 19 січня з 13.00 і до закінчення заходів у Парку культури і відпочинку «Гідропарк».