Кілька сотень пасажирів аеропорту Брюсселя зустріли Різдво на розкладачках

Міжнародний аеропорт Брюсселя, який у п'ятницю до 16.00 (18.00 мск) працював тільки на відправку рейсів у зв'язку з погодними умовами, відновив прийом літаків, повідомляє РІА Новини.

Незважаючи на те, що в першій половині дня всі злітно-посадкові смуги були відкриті, роботу служб аеропорту значно уповільнювали труднощі з завантаженням та вивантаженням багажу з авіалайнерів. Між тим, у зв'язку із затримками вильотів авіарейсів, провести різдвяну ніч в брюссельському аеропорту належить кільком сотням пасажирів. Для них міністерство оборони Бельгії та місцеве відділення Червоного Хреста вже виділили розкладачки і ковдри.