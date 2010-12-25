У Києві відкрито авторух по Жулянському шляхопроводу

Сьогодні в Києві відкрито автомобільний рух на ділянці першого пускового комплексу реконструкції Жулянського шляхопроводу завдовжки 2,2 км в напрямку Борщагівки і Теремків.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття руху взяв участь прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Вартість робіт, які були виконані генеральним підрядником ВАТ «Уманьавтодор», становить 180,5 млн. грн.

Як повідомлялося, для автомобілів розширили дорожнє полотно шляхопроводу, а будівництво повноцінної розв'язки закінчать через рік. Але навіть для того, щоб збільшити кількість смуг руху з чотирьох до восьми, довелося перекласти в цьому місці всі підземні комунікації: газопровід, водоводи, телефонні канали.